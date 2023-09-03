الرياض تشهد انطلاق بطولة العالم لرفع الأثقال المؤهلة لأولمبياد باريس 2024م

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افتتحَ صاحبُ السموِّ الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد،نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية،نيابة عن صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز،رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية -اليوم- بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار المؤهلة لأولمبياد باريس 2024،بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال محمد جلود ورؤساء الاتحادات الوطنية المشاركة، وذلك على صالة وزارة الرياضة بمدينة الرياض.

ورحَّب سموُّ الأمير فهد بن جلوي في كلمة الافتتاح بالوفود المشاركة،معلناً افتتاح بطولة العالم لرفع الأثقال 2023،راجياً لجميع المشاركين التوفيق والنجاح.

وكان حفل الافتتاح قد بدأ بالسلام الملكي،ثم كلمة لرئيس اتحاد اللعبة بالمملكة محمد الحربي،أكد فيها أن رياضة الوطن تعيش نهضة شاملة من حيث الاستضافات أو المشاركات،في ظل الدعم السخي وغير المحدود من القيادة الرشيدة، ومتابعة وحرص القيادة الرياضية،مشيراً إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة بالقطاع الرياضي التي تشجع الاتحادات الرياضية على استضافة أهم الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية الكبرى.

من جانبه،ثمَّن رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في كلمته،للاتحاد السعودي ولجميع العاملين في اللجنة المنظمة للبطولة تسهيلَ المعوقات، والعمل طوال اليوم لراحة البعثات الرياضية،مبدياً فخره واعتزازه أن تكون بطولات العالم لرفع الأثقال إحدى المحطات التي عايشت التغيير الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية،التي تستضيف العديد من البطولات والأحداث الرياضية العالمية في مختلف الألعاب،موجهاً شكره الخاص لقيادة المملكة على ما توليه من دعم كبير للرياضة العالمية؛أسهم في ظهور لاعب كبير على مستوى الرياضة العالمية اسمه: المملكة العربية السعودية.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل، وتضمَّنَت “أوبريت غنائي”، وعرضًا فنيًّا قدمته فرقة “زوركاروه” العالمية لفن الأكروبات النمساوية، وعددًا من الفقرات الفنية التي تناولت التراث السعودي والعرضة السعودية والسامري.

يذكر أن المنافسات ستنطلق غداً، بإقامة أربعة أوزان،هي: (49 كجم سيدات)، (55 كجم رجال)، (45 كجم سيدات)، (61 كجم رجال).

وتدشن الربَّاعة منيرة الرويتع،مشاركة أخضر الأثقال في البطولة، عندما تشارك في منافسات مجموعة (D) لوزن (49 كجم) عند الحادية عش والنصف صباحاً، فيما يشارك زميلها الربَّاع أمجد الغانم، في منافسات وزن (55 كجم) ضمن مجموعة (B) عند الرابعة والنصف عصراً،بينما تأمل الربَّاعة غادة الطاسان،نيل أولى الميداليات السعودية في البطولة،عندما تشارك في مجموعة (A) لمنافسات وزن 45 كجم عند السابعة مساءً.

ويختتم الربَّاع هاشم الخضراوي، مشاركة الأخضر في اليوم الأول من البطولة، عندما يشارك في مجموعة (D) لوزن 61 كجم بداية من التاسعة والنصف مساءً.

10 أوزان مؤهلة للأولمبياد.

ويتنافس لاعبو المنتخبات المشاركة بالبطولة في 10 أوزان للرجال ومثلها للسيدات،حيث يتنافس اللاعبون في الأوزان التالية: (61 كجم مؤهلة للأولمبياد، 73 كجم مؤهلة للأولمبياد ،89 كجم مؤهلة للأولمبياد ،102 كجم مؤهلة للأولمبياد، +102 كجم مؤهلة للأولمبياد،55 كجم، 67 كجم، 81 كجم، 96 كجم، 109 كجم، +109 كجم)، في حين تتنافس اللاعبات في الأوزان التالية (49 كجم مؤهلة للأولمبياد، 59 كجم مؤهلة للأولمبياد، 71 كجم مؤهلة للأولمبياد، 81 كجم مؤهلة للأولمبياد، +81 كجم مؤهلة للأولمبياد، 45 كجم، 55 كجم، 64 كجم، 76 كجم، 87 كجم، +87 كجم).