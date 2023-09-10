الرياض تشهد ختام أول بطولة للرماية البارالمبية

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شهد ميدان الاتحاد السعودي للرماية في مدينة الرياض ختام أول بطولة للرماية البارالمبية في منافسات المسدس والبندقية الهوائية لمسافة 10م، والتي استمرت لمدة 3 أيام.

ونجح فارس آل قفلة، في تحقيق المركز الأول في منافسات المسدس الهوائي وحصل على الميدالية الذهبية، وحل ثانياً فيصل العنزي وفاز بالميدالية الفضية، وجاء في المركز الثالث عبدالله العمري وحصل على الميدالية البرونزية.

وفي منافسات البندقية الهوائية، حقق عبدالعزيز آل موسى المركز الأول والميدالية الذهبية، وحل ثانيًا فهاد السبيعي ونال الميدالية الفضية، وثالثًا تركي الشمري وحصل على الميدالية البرونزية