الرياض يحرم الرائد من الفوز الثاني

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بقِيَ فريق الرائد الأول لكرة القدم بفوز وحيد خارج أرضه في دوري روشن السعودي، وتعادل 1ـ1، اليوم الجمعة، على أرض مضيفه الرياض، بعدما أخفق في الحفاظ على تقدمه لمدة أكثر من 40 دقيقة.

وعلى غرار النتيجة، استمر التعادل بين الفريقين في عدد النقاط، وارتفع رصيد كليهما إلى 20.

وافتتح المغربي كريم البركاوي الأهداف، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في الدقيقة 38.

وظلّ الضيف، القادم من بريدة، محافظًا على أفضليته في النتيجة، حتى عادلها المهاجم الزيمبابوي نوليدج موسونا، لكتيبة المدرب البرازيلي أودير هيلمان، بإحرازه هدفًا في الدقيقة 82.

وعلى الرغم من التساوي في النقاط، يتقدّم الرائد على الرياض، في جدول الترتيب، بفارق الأهداف، ويحل الفريقان في المركزين الـ14 والـ15.



وخاض الرائد، الذي يدربه الكرواتي إيجور يوفيتشيفيتش، 10 لقاءات سابقة من موسم دوري روشن خارج أرضه، خسِر 5 وتعادل في مثلها وكسِب مباراة وحيدة، جمعته بالاتحاد وانتهت لمصلحته 3ـ1.