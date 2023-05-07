الريال بطلاً لكأس الملك بعد غياب 9 سنوات

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وج ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم لأول مرة خلال تسع سنوات بعد أن سجل رودريجو هدفين في الفوز 2-1 على أوساسونا المقاتل في المباراة النهائية في إشبيلية أمس السبت.

ووضع الجناح البرازيلي ريال في المقدمة في الدقيقة الثانية من متابعة لتمريرة مواطنه فينيسيوس جونيور.

ولم يستغل بطل أوروبا التقدم المبكر ليسمح لأوساسونا، صاحب المركز العاشر في الدوري الإسباني، بإدراك التعادل في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من لوكاس تورو.

لكن رودريجو حسم الانتصار قبل 20 دقيقة من النهاية حين أفلت من الرقابة ليسجل من مسافة قريبة بعد جهد فردي مميز من فينيسوس في الاختراق من الجهة اليسرى.

ويرفع اللقب معنويات الريال، القريب من فقدان لقبه بالدوري المحلي لصالح غريمه برشلونة، قبل استضافة مانشستر سيتي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.