الريال في الصدارة.. الفرق الأكثر تتويجًا بكأس العالم للأندية

أيام قليلة وتستأنف فعاليات بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي ستقام في المغرب في مطلع الشهر المقبل، بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ومن المقرر، أن تستضيف المملكة المغربية، البــــطولة من 1 إلى 11 فبراير 2023؛ وذلك بمشـــاركة 7 أندية، أبرزهم فريق ريال مدريد الأكثر تتويجًا ببطولة كأس العالم للأندية 2022.

والأندية الـ7 المشاركة في البطولة على النحو التالي: “الهلال، الوداد المغربي، الأهلي المصري، ريال مدريد الإسباني، فلامنجو البرازيلي، سياتل ساوندرز الأمريكي، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي”.

قرعة كأس العالم للأندية

“الدور الأول”، يكون من مباراة واحدة بين الأهلي وأوكلاند سيتي، والدور الثاني”، من مباراتين بين سياتل ساوندرز والفائز من “مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي”، والوداد الرياضي بطل أفريقيا ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وتقام مباراتي نصف النهائي بين ريال مدريد والفائز من “الأهلي وأوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز، وفلامنجو والفائز من “الوداد والهلال”.

الأكثر تتويجًا بكأس العالم للأندية

يأتي ريال مدريد في الصدارة برصيد أربع كؤوس، ويليه نادي برشلونة برصيد 3 بــطولات، ويتساوى كورنثيانز مع بايرن ميونيخ الألماني ببطولتين لكل فريق، فيما حقق الأندية التـــالية بطولة واحدة فقط: “ليفربول، تشيلسي، إنتر ميلان، مانشستر يونايتد، ساو باولو، إنترناسيونال، وميلان “.

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