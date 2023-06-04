الريال يتعادل مع بيلباو.. ويودع بنزيما

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سجل الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، هدفًا من ركلة جزاء في مباراته الأخيرة مع فريقه خلال التعادل 1-1، مع ضيفه أتليتيك بيلباو في ختام الدوري الإسباني، الأحد.

وأعلن ريال مدريد أن بنزيما الفائز بالكرة الذهبية، سيرحل عن الفريق بعد انتهاء عقده الشهر الجاري، بعد 14 موسماً مليئة بالبطولات، وذلك بعد ارتباط المهاجم الفرنسي بالانتقال للاتحاد بطل الدوري السعودي.

وبعد إنقاذ تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ركلة جزاء من ميكل فيسجا في بداية الشوط الأول، منح أوهيان سانسيت المقدمة لبيلباو عند الدقيقة 49 بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس البلجيكي ليسجل هدفه العاشر في الدوري هذا الموسم.

وأدرك ريال مدريد التعادل عند الدقيقة 72 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد تدخل من يوري بيرتشيتشي على إيدر ميليتاو، وانبرى بنزيما ليسدد الركلة بنجاح، وتلقى تحية حارة الجماهير.

وبقي ريال مدريد في المركز الثاني بعد تعادل أتليتيكو مدريد بعشرة لاعبين 2-2 مع مضيفه فياريال، إذ اهتزت شباك فريق المدرب دييجو سيميوني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، لينهي الموسم في المركز الثالث برصيد 77 نقطة متأخرًا بنقطة واحدة عن غريمه.

وتأهل أوساسونا إلى دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز 2-1 على جيرونا، لينهي الموسم في المركز السابع متقدماً بنقطتين على بيلباو.