الريال يستعيد توازنه برباعية ألميريا

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استعاد فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم توازنه، وضمن الخروج من المرحلة الـ32 من الدوري الإسباني في الوصافة، وذلك بفوزه على ألميريا ضيفه، «4-2» على ملعب سانتياجو برنابيو، بفضل هاتريك الفرنسي كريم بنزيما.

وبعد صدمة السقوط أمام جيرونا 2-4، في المرحلة الماضية، عاد الريال إلى سكة الانتصارات بفوزه السابع توالياً في الدوري على ألميريا، الذي لم يتغلب على النادي الملكي منذ فبراير 2008 «2-0».

ويدين ريال بالفوز الذي تحقق بغياب صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش بسبب إصابة، وقد تحرمه من المشاركة في نهائي الكأس ضد أوساسونا، وذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في 6 و9 مايو، إلى بنزيما الذي حسم النقاط الثلاث بشكل كبير في الشوط الأول بتسجيله 3 أهداف.

وتقدم فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بفارق 5 نقاط عن جاره أتلتيكو مدريد الثالث الذي يحل، الأحد، ضيفاً على بلد الوليد وهو مطمئن أيضاً لمشاركته في دوري الأبطال.

وبذلك، رفع بنزيما رصيده الإجمالي في الدوري الإسباني إلى 235 هدفاً، ليزيح بفارق هدف المكسيكي هوجو سانشيس عن المركز الرابع على لائحة الهدافين التاريخيين لـ«لا ليجا»، قبل أن يضيف هدفه الثالث في اللقاء والـ236 في الدوري من ركلة جزاء.