الريال يسقط براغا ويتأهل لدور 16 في دوري الأبطال

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سجل إبراهيم دياز وفينيسيوس جونيور ورودريجو بواقع هدف لكل منهم ليتأهل ريال مدريد إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مباراتين متبقيتين على نهاية دور المجموعات بعد فوزه 3-صفر على سبورتنج براجا البرتغالي اليوم الأربعاء.

وحتى مع إراحة المدرب كارلو أنشيلوتي لعدد من اللاعبين الأساسيين، حافظ بطل أوروبا 14 مرة على سجله المثالي وبات يتصدر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات ويمكن أن يضمن صدارة المجموعة إذا حصل على نقطة على أرضه في المباراة المقبلة أمام نابولي.

ويحتل بطل إيطاليا المركز الثالث برصيد سبع نقاط بفارق أربع نقاط عن براجا الذي يملك ثلاث نقاط. ويحتل أونيون برلين المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد تعادله 1-1 مع نابولي في وقت سابق اليوم .

وتعرض ريال مدريد لصدمة مبكرة بعد أن أمسك لوكاس فاسكيز بكريستيان بورخا مدافع براجا داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس أندريه لونين تصدى لتسديدة ضعيفة من ألفارو ديالو من ركلة جزاء.

وسيطر ريال بعد ذلك على الكرة وافتتح دياز التسجيل بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة في الدقيقة 27.

سيطر أصحاب الأرض على مجريات اللقاء بشكل كامل وعززوا تقدمهم عندما سدد فينيسيوس الكرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58، قبل أن يسجل رودريجو من تسديدة رائعة بعد ثلاث دقائق ليضمن النقاط الثلاث.