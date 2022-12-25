الريال يفاجئ رونالدو ويقدم هدية ثمينة للنصر

“مفاجأة من العيار الثقيل”، تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي، صدمة كبيرة من جانب فريق ريال مدريد الإسباني بعد التقارير التي افادت برغبة الـمرينجي في التــــعاقد معهم خلال الفترة الأخيرة.

طريق الريال محليًا وقاريًا

ريال مدريد بالوصافة، حيث يحتل المرينجي هذا المركز بعد أن حصل على 38 نقطة في سباق الدوري الإسباني الممتاز، وبفارق نقطتين عن نادي برشلونة متصدر الترتيب، فيما تمكـــن من التأهل إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر، لأن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره نادي ليفربول في دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا التي توقف مثل باقي مسابقات الأندية بسبب منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022.

مفاوضات الريال مع رونالدو

ووفقاً للصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز، قال: “اتخذ كيليان مبابي وريال مدريد مسارين متباينين ​​في مايو الماضي، أدى قرار الفرنسي بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، مرت 6 أشهر، ولا زال يرتبط اسم الفرنسي مرة أخرى بالكيان المدريدي”.

وأضاف: “لكن النادي قام بغلق هذه الصفحة، ويتبع النادي الأبيض خارطة الطريق الخاصة به والتي لا تمر بإعادة فتح باب الكيان أمام احتمال وصول الفرنسيين، حيث قادة النـــادي يريدون الابتعاد عن الضوضاء الناتجة عن قضية مبابي”.

وأشارالصحفي الإسباني: “كان مبابي هو الشخص الذي قرر الاستمرار في طريق قطر وأموالها الكبيرة ومنذ تلك اللحظة، بدأ ريال مدريد في بناء فريق بغض النظر عما يمكن أن يحدث معه، و كان هناك حديث عن احتمال عودة كريستيانو رونالدو ايضًا”.

وأوضح: “لم يفكر النادي في هذا الأمر أبدًا، فإن وصول لاعب له أهمية، سيأتي جنبًا إلى جنب مع تغيير الأدوار في المجموعة الحالية، مستقبل فينيسيوس يكتسب أهمية مع مرور الوقت، والنــــادي يريد الحفاظ علي ذلك”، وبذلك يقطع الطريق على البرتغالي لكي يوافق على عرض النصر.

مبابي ورنالدو خارج الحسابات

واختتم حديثه: “انتهى الأمر بالنسبة لإدارة مدريد بالإرهاق والتعب من الجهد الكبير الذي بذلوه لـ محاولة التعاقد مع مبابي والذي استجاب أخيرًا بالطريقة المؤسفة التي فعلها، منذ تلك اللحظة، بدأ المسؤولون عن تعزيز مكانة فينيسيوس ورودريجو في غرفة تبديل الملابس”.

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