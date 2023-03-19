“الزامل”: زيادة عدد المصانع في المملكة بنسبة 50٪ بعد إطلاق رؤية 2030

وقال الدكتور حسام رمضان، بأن “العديد من الباحثين تقدموا بعدد من الأوراق البحثية وتم تحكيمها واختيار أفضلها للعرض في الجلسة البحثية للمنتدى، كما أنه على مستوى الإسهامات الحكومية، ستقدم خلال المنتدى العديد من الجهات الحكومية والخاصة أوراق عمل تمثل خبراتهم العملية في مختلف مجالات الصناعة كما ستشاركنا اليوم العديد من الجهات الحكومية والخاصة خبراتها في هذا المجال الهام وكذلك رؤيتها لواقع ومستقبل هذا القطاع الاقتصادي بالمملكة، هذا بالإضافة لعدد من المتحدثين الرئيسيين البارزين وحلقة نقاش”.