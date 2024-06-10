“الزايدي” مديرًا لـ تعليم محافظة الخرج.

المناطق-أشرف العصيمي

صدر قرار مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع بتكليف الأستاذ عبدالله بن عاقل الزايدي مديراً لتعليم محافظة الخرج.

ويعد “الزايدي”من الكفاءات القيادية التعليمية وتدرج فيها من معلم إلى وكيل ثم قائدًا لعدة مدارس ثم مساعدًا لمدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية.

كما سبق أن شارك كنائب للمركز الوطني للقياس والتقويم بالخرج , ونائب لمركز اختبارات جامعة الملك فيصل الإلكترونية بالخرج ,وعضو لجنة مقابلة الاعتماد الأكاديمي بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ، إضافة لتمثيل الوطن خارجيًا والعمل كمشرف على اختبارات الطلاب والطالبات في المدارس السعودية بالهند والفلبين.