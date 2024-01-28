الزخارف والنقوش في البيوت الطينية بنجران سمات تعكس جمال فن العمارة

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تتزين البيوت الطينية في منطقة نجران بالزخارف والنقوش التي تضيف جمالاً على جمالها، فهي زخارف معمارية لا تنفصل عن طراز هذه البيوت، ولكنها تكمل سماتها وتبرز طبيعتها المعمارية الفريدة.

وتتنوع الأشكال الزخرفية في البيوت الطينية بنجران ومنها ” الشراريف” التي تشكل وحدة هندسية مثلثة الشكل تنفذ في نهاية جدران البيت الطيني من أعلى، وتكون مفرغة وذات ارتفاع يصل إلى 30 سم، وعرض 15 سم، لتقوم بجانب القيمة الجمالية بوظيفة سور يحد فراغ السطوح وحماية الجدران من تساقط الأمطار وعوامل الطقس الأخرى، إلى جانب دورها في تشكيل الهوية المعمارية في البيت النجراني، وإضفاء لمسات فنية تمنح هيبة وشموخًا للبيوت الطينية، وتعكس التقاليد المعمارية الغنية لمنطقة نجران.