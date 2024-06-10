“الزعاق”: حرّم العرب القتال قبل وبعد ‎الحج حتى يأمن الحجيج على أموالهم وأنفسهم

قال الدكتور “خالد الزعاق” خبير الأرصاد الجوية، إن الصلاة، والصيام، والحج، والصدقة، هي أمهات العبادة الأربع وجميعها تحتضنها عشر ذي الحجة، ولهذا لها أهمية خاصّة عن سائر أيام العام.

وأضاف خلال تقديمه فقرة تقويم عبر قناة العربية، أن عشر ذي الحجة سُميت بأسماء خاصّة تمييزاً عن غيرها “اليوم الثامن” يوم التروية، و”اليوم التاسع” يوم عرفة، والعاشر عيد الأضحى المبارك، ومن 11 إلى 13 تُسمى أيام التشريق، وخصت بها أطهر البقاع مكة المكرّمة.

وذكر أن للحج أهمية بالغة عند عموم العرب قديماً وحديثاً، ولهذا حرّموا القتال قبل الحج وبعده حتى يأمن الحجيج على أموالهم وأنفسهم؛ بما يُسمى الأشهر الحرم.