الزعاق: دخول الأمطار الصيفية خلال الأيام الحالية

وأكمل خبير الأرصاد الجوية، أن معظم البلدان العربية تقع في المنطقة الواقعة بين مداري «السرطان، والجدي»، وتتعامد الشمس على هذه البقعة طيلة فترة الصيف؛ لذلك تكون الحرارة أصل في أجوائها صيفا، أما البرودة فهي «مستوردة» من خارجها شتاء عبر الرياح الشمالية.