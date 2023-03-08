الزعاق: دخول الأمطار الصيفية خلال الأيام الحالية

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أكد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، دخول الأمطار الصيفية خلال الأيام الحالية.
ما سبب تسمية الأمطار الصيفية بأمطار المراويح؟
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/SHx1Xx5kFl
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) March 8, 2023
وأضاف الزعاق بفقرته المذاعة على قناة «العربية»، أن تلك الأمطار تتشكل محليا ويكون هطولها في بقعة دون أخرى، وتسمى لدى العامة «أمطار المراويح» وتسمى في الخليج «أمطار السرايات»، وتكون مسبوقة بعصف ريح.
وأكمل خبير الأرصاد الجوية، أن معظم البلدان العربية تقع في المنطقة الواقعة بين مداري «السرطان، والجدي»، وتتعامد الشمس على هذه البقعة طيلة فترة الصيف؛ لذلك تكون الحرارة أصل في أجوائها صيفا، أما البرودة فهي «مستوردة» من خارجها شتاء عبر الرياح الشمالية.
وأردف، أن الخريف موسم التقلبات الجوية الحادة لأن رياحه تجلب الغبار والأتربة وأمطاره مشوبة بحبات برد وقصف رعده ووميض برقه مهلك للحرث والنسل، متابعًا: «إننا نهجر الأجواء الجميلة بانتهاء موسم الربيع».