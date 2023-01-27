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“الزعاق”: موسم “العقارب”يبدأ بعد 10 أيام.. ويكشف سبب تسميته (فيديو)

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير 2023 - 9:42 صباحًا

المناطق_متابعات

قال خبير  الفلك خالد الزعاق إنه لم يتبقّ سوى 10 أيام على بداية موسم” العقارب”، مضيفاً:” نعيش آخر 10 أيام من موسم الشبط”.

وأضاف في مقطع فيديو نشره على “تويتر”، أن يوم الاثنين الموافق 15 رجب، و6 فبراير هو أول أيام عقرب السم، موضحاً سبب تسميته بذلك لأن برده هذا الموسم يقتل كما يقتل السم.

وأشار الزعاق إلى أن خلال هذه الأيام تدب الحياة في غصون الأشجار وأوراقها ويبدأ الربيع.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 27 يناير 2023 - 9:42 صباحًا
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shimaa mohamed

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