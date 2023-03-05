“الزعاق” يحذر من موجة برد جديدة.. ويعلق: “لايغركم الدفء المعاش”

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حذر خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، المواطنين قائلًا “لا يغركم الدفء المعاش، ترانا في موسم بياع الخبل عباته”.

فترة انتقالية

وأوضح الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، أن مواسم العرب تنقسم إلى قسمين مواسم امتزاجية وانفصالية، والأولى تعيش داخل الفصل الواحد، أما الانفصالية فهي الفاصلة بين الفصول بما يسمى بالربيع والخريف.

وأضاف أنه خلال هذه الأيام تشهد المملكة فترة انتقالية بين الشتاء البارد والصيف الحار، بما يسمى بـ”الربيع”، محذرًا: “لا يغركم دفء هذ الفصل ففيه موجة برد قادمة تسمى ببياع الخبل عباته”.

وأشار إلى أنه خلال المواسم الانتقالية، تحدث فيه تقلبات موجية حادة خاصة في موسم الربيع، لأن الصيف لا يولد إلى بتعثر، وتتمثل التقلبات في انخفاض وارتفاع درجات الحرارة مع هطول أمطار متفرقة وغبار وأتربة منقولة.

أجواء الشتاء فلكيًا

وكان المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، كشف في وقت سابق أن المملكة لا تزال تعيش أجواء فصل الشتاء فلكيًا بينما أرصاديًا فهي في أجواء الربيع، لافتًا إلى أن البلاد قد تتأثر بموجة باردة.

وأوضح القحطاني خلال تصريحات، أن تتعرض المملكة لموجة باردة أو بقاء درجات الحرارة في معدلاتها يتم بناؤها على تقارير الأرصاد، وأضاف أن بعض مناطق المملكة لا تشهد أجواء الربيع، لذا يتم إطلاق كلمة المرحلة الانتقالية على هذا التوقيت، والباقي يتذبذب فيه حالة الطقس، مؤكدًا أن أجواء الشتاء لهذا العام كانت معتدلة نسبيًا.