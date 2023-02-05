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“الزعاق” يكشف معنى مقولة “إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب”

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير 2023 - 10:32 مساءً

المناطق_الرياض

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أن شدة الشتاء تحتضنها 3 مواسم مُقسمة على 3 شهور وهي: المربعانية، الشبت، العقارب.

وأضاف خلال فقرة برنامجه على قناة العربية، أن الشدة تبدأ مع بداية المربعانية أول ديسمبر وتنتهي مع نهاية العقارب آخر شهر فبراير.

سر تسمية العقارب

وتابع: نحن الآن في أول أسابيع موسم العقارب، وهو موسم بداية الاعتدال لكنه لا يخلو من هجمات برد، ولهذا أسموه بالعقرب لأن برده يلدغنا، وعدد أيامه 39 يومًا مقسمة على 3 نجوم.

واستطرد: العامة يسمونه عقرب السم؛ لأن بردها يقتل كما يقتل السم، وعقرب الدم لأن بردها يدمي ولا يقتل، وعقرب الدسم، لأنها تتواءم مع الربيع.

وأردف: يُقال إذا دخلت العقارب ترى الخير قارب، فـ خيرية العقارب تتسم بنهاية البرد القارس، وبداية انتشار الربيع، أولها موسم بذرة الست، وآخرها موسم لدغ العقرب.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 5 فبراير 2023 - 10:32 مساءً
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