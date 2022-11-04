“الزعاق” يكشف موعد دخول فصل الشتاء الفعلي على مناطق المملكة

كشف خبير الفلك الدكتور خالد الزعاق عن موعد دخول فصل الشتاء الفعلي بالمملكة والمنطقة.

وقال “الزعاق” في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع” تويتر”، إن فصل الشتاء الفعلي يستمر لمدة ثلاثة شهور، هي ديسمبر ويناير وفبراير، حيث يبدأ بموسم “المربعانية” ويشتد بـ”الشبط” وينتهي بالعقارب.

وأكد أنه يتبقى 30 يومًا وتدخل المربعانية، و70 يومًا وتدخل الشبط، بينما يتبقى 96 يومًا وتدخل العقارب.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم ، أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية والرياض ويمتد تأثيرها على منطقة نجران وكلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة.