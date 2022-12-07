“الزكاة” توضح خطوات تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة الإعفاء من الغرامات

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أوضحت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك آلية تقسيط المستحقات الضريبية خلال مبادرة الإعفاء من الغرامات المستمرة حتى 31 مايو 2023.

وأضافت الهيئة أن الخطوات تبدأ بتقديم المكلّف طلب تقسيط المستحقات الضريبية للهيئة خلال فترة المبادرة، وبعد ذلك ستتم مراجعة الطلب من الفرق المختصة بالهيئة للتأكد من استحقاق المكلف للتقسيط.

وتابعت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه سيتم تقسيط المستحقات حسب فترات معينة بعد اعتماد الخطة، وفق الإجراءات والضوابط الخاصة بتقسيط المستحقات الضريبية، لافتة إلى أنه في حال قيام الهيئة بإلغاء خطة التقسيط كنتيجة لعدم التزام المكلف بها ستقوم باحتساب الغرامات المستحقة كافة على المبالغ غير المسددة من تاريخ استحقاق سدادها الأصلي.