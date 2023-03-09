“الزكاة والجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” بجمرك ميناء جازان

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إقامة مزاد علني لبيع “سيارات” في جمرك ميناء جازان، والذي يُقام في تمام الساعة الرابعة مساءً يوم 21 مارس الجاري وفق عددٍ من الضوابط والاشتراطات.

وأوضحت الهيئة أنه يشترط لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرةً، كما أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

وأضافت أن الاشتراطات تشمل أيضاً دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء وقدرها 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%، حيث تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.

كما نوّهت بأنه يجب على المشتري إخراج السيارات المبيعة خلال 3 أيام برسم الوارد، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.