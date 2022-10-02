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“الزكاة والجمارك” توضح مدى إمكانية استيراد الأفراد الأسماك من دول الخليج

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 2 أكتوبر 2022 - 1:56 صباحًا

المناطق_متابعات

ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار حول مدى إمكانية استيراد الأفراد أسماكاً من دول مجلس التعاون الخليجي، والاشتراطات الأولية الخاصة بذلك.

وأوضحت الهيئة، أن الاستيراد للأفراد في تلك الحالة يجب أن يكون بكمية ذات طابع شخصي وليست للغرض التجاري، مبينةً أنه يمكن مراجعة الهيئة العامة للغذاء والدواء لمعرفة اشتراطات وكميات المُنتجات الغذائية والدوائية والتجميلية التي يمكن استيرادها.

ولفتت إلى أنه يمكن معرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة، من خلال تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر موقعها.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 2 أكتوبر 2022 - 1:56 صباحًا
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