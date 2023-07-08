الزكاة والجمارك: يجب الحرص على الإبلاغ عن أي محاولة لتهريب المخدرات حيث يحظى المُبلغ بالسرية التامة وله مكافأة تشجيعية حال صحة بلاغه

دعا “حمود الحربي” المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى ضرورة تعاون المجتمع مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن المخالفين والمروجين للمواد المشبوهة.

وقال في تصريحات لـ “الإخبارية”، إن المجتمع السعودي يقع على عاتقه مسؤولية كبرى في محاربة المخدرات، حتى يصبح الوطن خالي من هذه المواد السامة.

وأضاف أنه يجب الحرص على الإبلاغ عن أي محاولة تهريب أو ترويج للمخدرات، حيث يحظى المبلغ بالسرية التامة والمكافأة التشجيعة حال صحة بلاغه المقدم.