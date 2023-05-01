“الزكاة والضريبة” ترد على أبرز الأسئلة الشائعة حول “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية

ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أبرز الأسئلة الشائعة حول إجراءات تطبيق الفوترة الإلكترونية في “مرحلة الربط والتكامل”.

وأوضحت الهيئة أن المجموعات المستهدفة لتطبيق مرحلة الربط والتكامل هي المجموعة الأولى وبدأ تاريخ التطبيق لها 1 يناير 2023، ومعيار الاختيار فيها ألا تقل الإيرادات عن 3 مليارات ريال، وأما المجموعة الثانية التي يكون معيار الاختيار فيها ألا تقل الإيرادات عن نصف مليار ريال فإن تاريخ التطبيق هو 1 يوليو 2023.

وأشارت إلى أن تاريخ تطبيق المجموعة الثالثة هو 1 أكتوبر 2023 ومعيار الاختيار فيها ألا تقل الإيرادات عن 250 مليون ريال، على أن يكون موعد تطبيق المجموعة الرابعة هو 1 نوفمبر 2023 ومعيارها ألا تقل الإيرادات عن 150 مليون ريال.

ونوهت إلى أن المنشأة التي ليست ضمن المجموعات السابقة ولم يتم إبلاغ صاحبها بشكل مباشر من قبل الهيئة فهي غير ملزمة بتطبيق مرحلة “الربط والتكامل”، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.