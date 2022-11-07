أبرز الموادوظائف

«الزكاة والضريبة» تعلن توفر وظائف شاغرة في الرياض

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 7 نوفمبر 2022 - 2:42 صباحًا

المناطق_متابعات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقا للتفاصيل.

المسميات الوظيفية:

1. مدير البرنامج.

2. محقق أمني.

3. أخصائي عمليات الأعمال.

5. إدارة حساب المستخدم.

أخبار قد تهمك

4. أخصائي مكافحة غسيل الأموال.

5. إدارة حساب المستخدم.

6.مدیر المحفظة.

7. مهندس رئيسي لعمليات النظام / قاعدة البيانات.

8. أخصائي رئيسي في إدارة الطلب على تكنولوجيا المعلومات.

9. أخصائي قيادة ضمان جودة تكنولوجيا.

10. أخصائي رئيسي في تحليل أعمال وتكنولوحيا المعلومات.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من أمس 6 من نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم: ( هنــا )

 

الوسوم
صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 7 نوفمبر 2022 - 2:42 صباحًا
صورة asmaa

asmaa

زر الذهاب إلى الأعلى