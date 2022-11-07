«الزكاة والضريبة» تعلن توفر وظائف شاغرة في الرياض

1. مدير البرنامج.

2. محقق أمني.

3. أخصائي عمليات الأعمال.

5. إدارة حساب المستخدم.

4. أخصائي مكافحة غسيل الأموال.

5. إدارة حساب المستخدم.

6.مدیر المحفظة.

7. مهندس رئيسي لعمليات النظام / قاعدة البيانات.

8. أخصائي رئيسي في إدارة الطلب على تكنولوجيا المعلومات.

9. أخصائي قيادة ضمان جودة تكنولوجيا.

10. أخصائي رئيسي في تحليل أعمال وتكنولوحيا المعلومات.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من أمس 6 من نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم: ( هنــا )