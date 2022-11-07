«الزكاة والضريبة» تعلن توفر وظائف شاغرة في الرياض

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل في الرياض، وفقا للتفاصيل.
المسميات الوظيفية:
1. مدير البرنامج.
2. محقق أمني.
3. أخصائي عمليات الأعمال.
5. إدارة حساب المستخدم.
4. أخصائي مكافحة غسيل الأموال.
5. إدارة حساب المستخدم.
6.مدیر المحفظة.
7. مهندس رئيسي لعمليات النظام / قاعدة البيانات.
8. أخصائي رئيسي في إدارة الطلب على تكنولوجيا المعلومات.
9. أخصائي قيادة ضمان جودة تكنولوجيا.
10. أخصائي رئيسي في تحليل أعمال وتكنولوحيا المعلومات.
طريقة التقديم:
أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من أمس 6 من نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم: ( هنــا )