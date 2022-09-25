“الزكاة والضريبة” توضح الإجراء المتبع حال إلغاء أو شطب السجل التجاري

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أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الإجراءات التي يتطلب على صاحب السجل التجاري القيام بها إذا تعرض سجله للشطب أو الانتهاء أو الإلغاء.

وأشارت الهيئة، إلى أنه في حال تم شطب السجل التجاري أو انتهاء السجل أو إلغاء أو نقل الرخصة يجب التحقق من ألا يكون هناك بيانات نشطة لدى المكلف من أطراف أخرى.