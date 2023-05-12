“الزكاة والضريبة”: مكافأة مالية للتبليغ عن أي محاولات لتهريب المخدرات (فيديو)

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قال المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، إن المبلغ عن تهريب المخدرات يحظى بلاغُه بسرية تامة، كما يحصل على مكافأة مالية.

وأضاف في مداخلة بقناة “الإخبارية”: ندعو المواطنين والمقيمين للتبليغ عن هذه المحاولات، ولدينا رقم تواصل للتبليغ الأمني وهو 1610 أو الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتابع: المبلغ يحظى بالسرية التامة لبلاغه، وعند التأكد من صحة البلاغ يحصل على مكافأة مالية.

واستكمل: نأخذ هذه البلاغات بكامل الجدية، ونشكر الجميع على هذه الجهود، ونعمل مع الجهات ذات العلاقة للتصدي لهذه المحاولات.

مادة الميثامفيتامين المخدر

في وقت سابق، ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية، لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط 4 مقيمين لترويجهم المخدرات بالقصيم

كما قبضـت دوريات الأمن بمنطقـة القصيـم علـى 4 مقيمين، وهم مقيمان من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسيتين المصرية واليمنية.

وذلك لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجـرى إيقافهم واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

طريقة تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.