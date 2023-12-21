“الزكاة والضريبة والجمارك” المركز الأول في قياس التحول الرقمي 2023م على مستوى الجهات الحكومية

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حصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على المركز الأول كأعلى جهة حكومية في قياس التحول الرقمي لعام 2023م، والتي أُعلنت اليوم الأربعاء في ملتقى الحكومة الرقمية بنسخته الثانية،بعد عملية تقييم لآداء الجهات الحكومية ومتابعة تطور رحلتها في التحول الرقمي، وفق أفضل الممارسات والمعايير بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

واستلم الجائزة معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ونائب المحافظ للأنظمة التقنية و الرقمية المهندس حجر البدراني، و نائب المحافظ للاستراتيجية و تيسير التجارة المهندس عبدالله الفنتوخ.

وجاء تكريم الهيئة نظير وصولها إلى مرحلة الإبداع في قياس التحول الرقمي 2023م، بنسبة 93.85%، وذلك من خلال الالتزام بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي والمساهمة في تطوير الحكومة الرقمية، حيث عملت على تطبيق الفوترة الالكترونية بنجاح في فترة وجيزة لتصبح منظومة الفوترة في المملكة مرجعية لدول العالم.

كما عملت الهيئة على تقنية الموظف الرقمي الذي يهدف إلى تسريع وتيرة الأتمتة وتقليل هامش الخطأ البشري ، من خلال استخدام تقنية التشغيل الآلي للعمليات (RPA)، إضافةً إلى تقديم العديد من الخدمات الرقمية الأخرى عبر تطبيق الهيئة للأجهزة الذكية (زاتكا) وتطبيق زكاتي، ومنصة ضريبة التصرفات العقارية.