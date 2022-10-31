الزكاة والضريبة والجمارك : تحدد خطوات التقديم على الوظائف الشاغرة حال صعوبة الدخول على موقعها

المناطق_متابعات

ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ، على مشكلة أحد المواطنين ، الخاصة بالدخول الهيئة والتقديم في الوظائف الشاغرة بها.

وتساءل احد المواطنين ” هناك مشكلة في التقديم على الوظائف المعلن عنها في موقع هيئة الزكاة والدخل من ليلة البارحة هل هناك حل أو أن موقع الهيئة به عطل.

وردت الهيئة بضرورة حذف الحساب والدخول مره أخرى من خلال هذه الخطوات:

-الدخول عبر رابط تسجيل الدخول

-النقر على أيقونة نسيت كلمة المرور

-سيصلك رابط التأكيد على تغيير كلمة المرور عبر البريد الشخصي

– الدخول عبر تسجيل دخول

– النقر على الإعدادات

-الدخول على أيقونة حذف الملف.

– انشاء حساب جديد

التقديم مرة اخرى.