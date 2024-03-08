“الزكاة والضريبة والجمارك” تختتم مشاركتها في مؤتمر “ليب 24” بنسخته الثالثة

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اختتمت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أمس، مشاركتها في النسخة الثالثة لمؤتمر “ليب 24” الذي أُقيم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال المدة 4-7 مارس 2024م بملهم، حيث استعرضت الهيئة أبرز خدماتها الرقمية وتجربتها في تطوير الأنظمة الذكية للخدمات الزكوية والضريبية والجمركية، وجهودها في الاستفادة من الرقمنة في جميع مجالات أعمالها.

وشهد المؤتمر تكريم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك نظير وصولها إلى المستوى “المتمكّن” في تقييم جاهزية تبني التقيات الناشئة للعام الجاري، وذلك من خلال تسخير التقنيات الناشئة لتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، حيث جاء التكريم من هيئة الحكومة الرقمية وذلك في إطار مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة لعام 2024م.

وتضمنت مشاركة الهيئة في مؤتمر “ليب 24” استعراض منظومة “الفوترة الإلكترونية”، التي تُعد أحد أبرز مشروعات الهيئة التي تقدمها في إطار استراتيجيتها الهادفة للتحول الرقمي في جميع خدماتها، وذلك بهدف رفع كفاءة المنشآت التجارية وتحسين تجربة العميل وتسهيل العديد من الإجراءات عبر الرقمنة والأتمتة.

كما شملت المشاركة تسليط الضوء على الخدمات الجمركية المرتبطة بتيسير التجارة، و من أبرزها مبادرة “الفسح خلال ساعتين”، التي تمثل نموذجًا فريدًا لتوحيد الجهود بين جهات الفسح الجمركي، الرامية للارتقاء بمكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، إضافة إلى التعريف بالخدمات التي تقدمها في مناطق الإيداع ومدى إسهامها في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمملكة.

وشهدت مشاركة الهيئة استعراض تجربتها في تقنية التشغيل الآلي للعمليات RPA التي تُعرف بالموظف الرقمي، والهادفة لتيسير وتسريع إنجاز خدمات العملاء بأعلى معايير الجودة وأداء عدة مهام في وقت واحد، وبدقة ومرونة عالية، فضلًا عن خطط الهيئة لربط برمجيات الذكاء الاصطناعي بالأدلة الإرشادية وخدمات المساعد الذكي، إضافة إلى العديد من الخدمات الرقمية الأخرى التي تقدمها الهيئة من خلال تطبيقها للأجهزة الذكية (ZATCA) وتطبيق “زكاتي”.

وجاءت مشاركة الهيئة في “ليب 24” بعد حصولها مؤخرًا على المركز الأول كأعلى جهة حكومية في قياس التحول الرقمي لعام 2023م، والذي أُعلن في ديسمبر الماضي خلال ملتقى الحكومة الرقمية، وذلك بعد عملية تقييم لأداء الجهات الحكومية ومتابعة تطور رحلتها في التحول الرقمي، وفق أفضل الممارسات والمعايير بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.