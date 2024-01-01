“الزكاة والضريبة والجمارك” تصدر تقويمًا تفاعليًا للإقرارات الزكوية والضريبية لعام 2024م

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أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تقويمًا يوضح مواعيد الإقرارات الزكوية والضريبية لعام 2024م؛ بهدف تمكين المنشآت المكلفة من أداء واجباتهم الزكوية والضريبية في أوقاتها المحددة.

وأوضحت الهيئة أن التقويم يتضمن جميع المواعيد المحددة لرفع إقرارات الحسابات الزكوية، والإقرارات الضريبية لضريبة الاستقطاع، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة سواء الإقرارات الشهرية التي تقدمها المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 40 مليون ريال، أو الإقرارات التي تقدمها المنشآت الأخرى كل ثلاثة أشهر.

وأشارت في هذا الشأن إلى أن التقويم يتميز بخاصيته التفاعلية، بحيث يمكن إضافته عبر تقويم الأجهزة المحمولة، وسهولة تصفحه، كما يمكن للمنشآت والمهتمين تحميل التقويم من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الإقرارات الزكوية والضريبية إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (@Zatca_Care ) X أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).