“الزكاة والضريبة والجمارك” تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.
المسميات الوظيفية المتاحة
_مهندس أول إدارة التكامل.
_مدقق داخلي أول.
_مستشار البحوث الشرعية.
_مشرف البيئة.
_مدير التعافي من كوارث تكنولوجيا المعلومات.
_مدير البرنامج.
_أخصائي أول العلاقات الإعلامية.
_مدير المشروع.
_تخطيط التدقيق الداخلي وخبير رئيس ضمان الجودة.
_أخصائي أول مراقبة الأداء.
طريقة التقديم للوظائف
أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).