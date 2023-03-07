“الزكاة والضريبة والجمارك” تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

المسميات الوظيفية المتاحة

_مهندس أول إدارة التكامل.

_مدقق داخلي أول.

_مستشار البحوث الشرعية.

_مشرف البيئة.

_مدير التعافي من كوارث تكنولوجيا المعلومات.

_مدير البرنامج.

_أخصائي أول العلاقات الإعلامية.

_مدير المشروع.

_تخطيط التدقيق الداخلي وخبير رئيس ضمان الجودة.

_أخصائي أول مراقبة الأداء.

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).