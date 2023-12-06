“الزكاة والضريبة والجمارك” تفوز بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2023م

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فازت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي عن فئة الجهات الحكومية لعام 2023م الذي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, خلال حفل أقامته مساء اليوم.

وحققت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الجائزة نظير جهودها في التنظيم الإداري للعمل التطوعي وتعزيز ثقافته لدى منسوبيها، حيث بلغ عدد المتطوعين من الهيئة أكثر من 1500 متطوع، بواقع 6000 ساعة تطوعية، إضافةً إلى إقامة 11 فعالية تطوعية.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الجهات والأفراد الذين قدموا ممارسات مميزة في العمل التطوعي خلال العام، حيث يتم منحها على خمس فئات؛ وهي القطاع الحكومي، والجامعات وإدارات التعليم، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، والفرق التطوعية، والأفراد.

وحققت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك العديد من الجوائز خلال العام الجاري، حيث حصلت على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بمستوى 5 نجوم من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، وجائزة مكتب إدارة المشاريع ضمن أفضل ثلاثة مكاتب إدارة مشاريع على مستوى العالم من قِبل معهد إدارة المشاريع العالمي (Project Management Institute –PMI)، وجائزة أفضل مركز اتصال على مستوى العالم في المؤتمر السنوي لمركز الاتصال العالمي (Contact Center World).