“الزكاة والضريبة والجمارك” تنفذ أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر أبريل الماضي

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نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر أبريل الماضي، وذلك على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والذهب، والمجمعات التجارية.

وأشارت إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية، وعدم وجود الأختام الضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة، بالإضافة إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.

وأفادت أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.

ودعت الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني ( zatca.gov.sa )، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA) حيث تُقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.