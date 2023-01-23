الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف شاغرة ..التفاصيل ورابط التقديم

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 15 وظيفة إدارية وتقنية وقانونية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مدير شؤون الشراكات الحكومية.
2- مدير الشراكات الرائدة.
3- أخصائي رئيسي في الصحة والسلامة.
4- مستشار تنظيمي.
5- خبير في أبحاث وتحليل الاتصالات.
6- أخصائي التوعية.
7- أخصائي تحليل أعمال تقنية المعلومات.
8- أخصائي المراجعة والاعتراضات.
9- أخصائي التقاضي.
.. وأخرى.
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال.
– المحاسبة.
– القانون.
– الاتصال والإعلام.
– العلاقات العامة.
– التسويق.
– الصحة والسلامة المهنية.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– إدارة الموارد البشرية.
– أو ما يعادلها.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/07/1 هـ الموافق 2023/01/23.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا