أبرز الموادمحلياتمنطقة الرياضوظائف

الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف شاغرة ..التفاصيل ورابط التقديم

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 23 يناير 2023 - 9:28 صباحًا

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 15 وظيفة إدارية وتقنية وقانونية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مدير شؤون الشراكات الحكومية.
2- مدير الشراكات الرائدة.
3- أخصائي رئيسي في الصحة والسلامة.
4- مستشار تنظيمي.
5- خبير في أبحاث وتحليل الاتصالات.
6- أخصائي التوعية.
7- أخصائي تحليل أعمال تقنية المعلومات.
8- أخصائي المراجعة والاعتراضات.
9- أخصائي التقاضي.
.. وأخرى.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– المحاسبة.
– القانون.
– الاتصال والإعلام.
– العلاقات العامة.
– التسويق.
– الصحة والسلامة المهنية.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– إدارة الموارد البشرية.
– أو ما يعادلها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 1444/07/1 هـ الموافق 2023/01/23.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

الوسوم
صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 23 يناير 2023 - 9:28 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى