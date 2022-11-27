“الزكاة والضريبة”: يمكن للبائع والمشتري الاتفاق على آلية تحمل ضريبة التصرفات العقارية

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ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على استفسار حول كيفية الاتفاق بين البائع والمشتري على تحمل ضريبة التصرفات العقارية، والطرف الذي يجب عليه تحملها.

وأوضحت الهيئة، أنه يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية من المشتري إلى البائع، ومن ثم يقوم البائع بتوريد الضريبة للهيئة، كما يمكن للبائع الاتفاق مع المشتري على كيفية تحمل عبء الضريبة.

ولفتت إلى أنه يمكن لأي شخص دفع فاتورة سداد الضريبة التي ستحتسب على الإفراغ، حيث يظل البائع مسؤولاً عن سداد الضريبة وأي التزامات ستنشأ عنها للهيئة، كما يُعد سداد الضريبة قبل الإفراغ إلزامياً.