الزمالك المصري يتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية بعد تخطي فيوتشر

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نجح فريق الزمالك المصري في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية عقب التعادل مع نظيره مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق، ضمن إياب دور الربع النهائي.

وكان الفارس الأبيض فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وضم تشكيل الزمالك كلا من: حراسة المرمى : محمد عواد. خط الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر. خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي . خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى “زيزو”.

وضم تشكيل مودرن فيوتشر كلا من: حراسة المرمى: محمود حمدي جنش خط الدفاع: باسم علي – خالد رضا – علي الفيل – جوناثان نجويم. خط وسط: غنام محمد – محمد صادق – علي زعزع – محمد فاروق خط الهجوم: أحمد عاطف – علي ياسر