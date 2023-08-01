الزمالك يقدم احتجاجًا على حكم مواجهة الشباب

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قرر نادي الزمالك المصري التقدم بمذكرة احتجاج رسمية على الحكم الليبي عبد الواحد حريويده، الذى تولى إدارة مباراته أمام الشباب، مساء اليوم، الإثنين، في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لكأس الملك سلمان للأندية.

ووفقا لتقارير صحفية فقد اعتبر مسئولو الزمالك أن الحكم الليبي أدار المباراة بصورة غير جيدة واتخذ قرارات أدت لتوتر الأجواء وعلى رأسها احتسابه ركلة الجزاء التي سجل منها لاعب الشباب بانيجا هدف المباراة الوحيد.

وينتظر الفريق المصري مواجهة النصر أمام الاتحاد المنستيري من أجل تقييم وضعه في المجموعة الثالثة قبل الجولة الأخيرة التي سيخوضها أمام رفاق كريستيانو رونالدو، بينما سيواجه الشباب نظيره الاتحاد المنستيري.