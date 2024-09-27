الزمالك يُتوج بالسوبر الإفريقي

المناطق_الرياض

توج فريق الزمالك المصري بلقب كأس السوبر الإفريقي، مساء اليوم الجمة، بعد الفوز على نظيره الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

واجرى فريق الأهلي تغيير اضطراري مبكر في الدقيقة 27 بعد إصابة محمد هاني وخروجه ودخول زميله عمر كمال عبد الواحد.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الأهلي في الدقيقة 44 وسط اعتراضات من جانب لاعبي والجهاز الفني للزملك.

وتقدم المهاجم الفلسيطيني وسام أبو علي ليسدد الكرة بنجاح في شباك حارس الزمالك محمد عواد، معلنا عن الهدف الأول للفريق الأحمر.

وتمكن اللاعب ناصر منسي من تسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة77، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن حولها بتسديدة لداخل الشباك.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 1-1، تم اللجوء إلى ركلات الترجيح ليفوز الأهلي بنتيجة ( ).