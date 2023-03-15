الزميل فهد كاملي يحصد جائزة صناعة المحتوى الرقمي ويحظى بتكريم أمير القصيم

المناطق_فضة عطيف

حصل الزميل الإعلامي فهد كاملي، على جائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي في مسار “التغطية الإعلامية المميزة”،نظير ما قام به من جهود في إبراز دور المرابطين في أحداث الجنوبي، جاء ذلك خلال تكريم أمير القصيم اليوم الفائزين بجائزة صناعة المحتوى الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي، بحضور الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لتقنية المعلومات.

ويُعدُّ الزميل “فهد كاملي” أحد الصحفيين المهتمين بإبراز أحداث الحد الجنوبي وأخبار منطقة جازان الإعلامية التي حظيت بمتابعة وثقة كبيرة من قِبل القُراء والمتابعين، فضلاً عن جهوده في الحفاظ على القيم، والحرص على الوطن، والدفاع عنه بالكلمة التي أصبحت سلاحًا في ظل التطور الرقمي، واتساع رقعة مواقع التواصل الاجتماعي.