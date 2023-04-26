الزنجبيل وعلاج مرض السكري.. فوائد مذهلة

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أكدت دراسات حديثة أن الزنجبيل له تأثيرات دائمة في تقليل الدهون وزيادة حساسية الأنسولين والمساهمة في علاج مرض السكري.

ولأعشاب الزنجبيل له رائحة نفاذة كما أن له نكهة حارة لمختلف الأطعمة والمشروبات، ومازال يستخدم في العديد من العلاجات المنزلية.

تأثير الزنجبيل

ذكرت العديد من الدراسات وفقا لموقع ” food.ndtv” أن الزنجبيل له تأثيرات دائمة في تقليل الدهون وزيادة حساسية الأنسولين، في السطور التالية، نشرح كيف يتحكم الزنجبيل في مستويات السكر في الدم وينظم الأنسولين.

ومع ذلك ، نظرًا لبعض الدراسات التي أظهرت أن زيادة الأحماض الدهنية الخالية من البلازما (FFAs) تؤدي إلى مقاومة الأنسولين ، يشير الزنجبيل إلى تأثيرات مقاومة الأنسولين عن طريق تقليل FFA في البلازما.

وتوضح الدراسات، أن مكملات مسحوق الزنجبيل لها أيضًا تأثير إيجابي على صيام نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى ذلك ، قد تساعد خصائصه المضادة للالتهابات أيضًا في منع بعض مضاعفات مرض السكري.

طريقة الاستخدام

يمكن استخدامه كقطع مقطعة أو يمكن استخدامه في الكاري، يمكن استخدامه في عصير الليمون أو الكوكتيلات الأخرى أيضًا، يشيع استخدام شاي الزنجبيل بين الآسيويين.

أيضا يمكن إضافة بضع قطع من الزنجبيل إلى الماء ونقعها طوال الليل، يمكن عادة تناول هذا الماء المليء بالزنجبيل أو غليه قبل تناوله.