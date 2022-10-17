الزنيدي يدشن ملتقى التوظيف الإلكتروني الأول

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يدشن سعادة نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور عادل الزنيدي غدآ الثلاثاء ملتقى التوظيف الإلكتروني الأول لخريجات الكليات التقنية للبنات بمنطقة عسير.

وبين سعادة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي بأن الملتقى يستهدف خريجات الكليات التقنية للبنات بمنطقة عسير حيث تسعى الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير لخلق فرص عمل حقيقية للخريجات في سوق العمل، وأضاف ” تم التنسيق المسبق مع عدد من القطاعات الخاصة قبل تنظيم الملتقى حيث تم توفير عدد من فرص العمل الملائمة للتخصصات المتوفرة في الكليات التقنية للبنات متمنياً لهن التوفيق والسداد في حياتهن الوظيفية القادمة.