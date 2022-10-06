الزواج المبكر.. وأسباب انتشاره (فيديو)

كشف الدكتور خالد الرميح المستشار الاجتماعي، عن الأسباب الرئيسية لظاهرة الزواج المــكبر التي ظهرت وتأصلت في المجتمعات منذ فترات طويلة، موضحًا، لماذا نشأت هذه الظاهرة رغم الاضرار التي تُصيب الفتاة.

وقال خالد الرميح المستشار الاجتماعي في تصريحات متلفزة، عبر برنامج صباح السعودية، متحدثًا عن أسباب ظاهرة الزواج المبكر: “العادات والتقاليد تعد السبب الأول، ويأتي الفقر في المرتبة الثانية”.

وأضاف: “الفقر عندما ينتشر في المجتمعات ينتج عنه الجهل، فينتج عنهما التصرفات المُضرة بالفتاة في الدرجة الأولي، والخوف على الفتاة في بعض المجتمعات من الاختطاف، وفي أمور أخرى فيفضلون زواجها”.

وأكمل: “ومعنى أنهم يزوجوها في الوقت المبكر، أعني بذلك سن الطفولة، وليس فوق الـ 15 والـ 18 سنة، نحن نقصد السن المبكر، وكذلك من الأسباب المهمة التي بدأ ينتبه لها المجتمع هو غياب القوانين الرادعة “.