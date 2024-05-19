الساعة البيولوجية “تحدد” الوقت الأفضل لتناول أدوية الضغط وتقليل الإصابة بنوبات القلب

وأضاف الدكتور “كينيث ديار” الذي ساعد في إعداد الدراسة: “لدينا جميعًا ساعة بيولوجية داخلية تحدد نمطنا الزمني. يتم تحديد هذا الوقت الداخلي وراثيًّا ويؤثر على الوظائف البيولوجية على مدار 24 ساعة، بما في ذلك التعبير الجيني وإيقاعات ضغط الدم وكيفية استجابتنا للأدوية. من المهمّ أن يتذكر الأطباء أنه ليس كل المرضى متماثلين. ويظهر البشر اختلافات واسعة في نمطهم الزمني، ومن المعروف أن هذه الاختلافات الشخصية تؤثّر على خطر الإصابة بالأمراض”.