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كشفت دراسة حديثة أن الساعة البيولوجية للجسم “تحدد” أفضل وقت لتناول الأدوية، وهو ما ظهر عند متابعة حالات الآلاف من الأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم في أوقات مختلفة.

وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة “دوندي” في إسكتلندا، أن الوقت الذي يريد فيه الفرد الاستيقاظ والنوم “الساعة البيولوجية” يمكن أن يؤثر على كيفية تفاعله مع أدوية ضغط الدم.

وفحصت الدراسة بيانات أكثر من 5 آلاف شخص أكملوا استبيانا لتقييم نمطهم الزمني، حيث يتناول حوالَيْ نصفهم الأدوية الخافضة لضغط الدم المعتادة في الصباح، والنصف الآخر في المساء.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص أصحاب الأنماط الزمنية المبكرة كانوا أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية عند تناول أدويتهم في الصباح بدلا من الليل، وفي المقابل تبين أن ذوي الأنماط الزمنية المتأخرة، ممن تناولوا أدويتهم في المساء، كانوا أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية من أولئك الذين تناولوها في الصباح.

وأكدت نتائج الدراسة أن تناول الأدوية الخافضة للضغط في وقت يتماشى مع الأنماط الزمنية الشخصية، يمكن أن يوفر حماية إضافية للقلب.