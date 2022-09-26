السباحة الباردة تنقص الوزن وتقي من السكري

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وجدت دراسة أن السباحة في الماء البارد أو البقاء في الجاكوزي البارد مدة طويلة، يمكن أن تساعد على إنقاص الوزن والحماية من مرض السكري. ووجدت مراجعة كبيرة أن هذه الممارسة يمكن أن تخفض الدهون «الضارة» في الجسم لدى الرجال وتحمي من مقاومة الأنسولين، التي يمكن أن تؤدي إلى مشكلات السكر في الدم.

و أصبحت السباحة في درجات حرارة دون الصفر شائعة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة بفضل ظهور المؤثرين.

وقال المعد الرئيسي للدراسة البروفيسور جيمس ميرسر، من جامعة القطب الشمالي في النرويج: إن الغمر في الماء البارد قد يكون له بعض الآثار الصحية المفيدة.