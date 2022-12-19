السبب الحقيقي وراء إجراء فرنسا لـ 7 تبديلات في نهائي المونديال

لا يتتبع المشجعون عادة عدد التبديلات التي تجريها الفرق في مباراة كرة القدم، حتى أقل من ذلك عندما يكون هناك وقت إضافي، عندما يُسمح بوقت إضافي. الحقيقة هي أنه في نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، أجرى ديدييه ديشان سبع تبديلات، وهي حالة فريدة.

أحضر المدرب الفرنسي ماركوس تورام وراندال كولو مواني بدلاً من أوليفييه جيرو وعثمان ديمبيلي في الدقيقة 41؛ كينجسلي كومان وإدواردو كامافينجا عن أنطوان جـــــــريزمان وتيو هيرنانديز في الدقيقة الـ71 .

وجاء فوفانا في مكان أدريان رابيوت في الدقيقة 96، وإبراهيما كوناتي بدلًا من رافاييل فاران في الدقيقة 113، وأخيرًا، كبديل سابع، أكسل ديساسي بدلًا من جول كوندي في الدقيقة 121، والــتي ربما كانت المفاجأة لأنها لم تتناسب مع العدد المخصص من التبديلات.

لماذا تمكنت فرنسا من إجراء 7 تغييرات؟

كان التفسير هو أن استبدال رابيو – فوفانا يندرج تحت بروتوكول “استبدال الارتجاج”، والذي يسمح لك باستبدال لاعب معرض لخطر الإصابة بالارتجاج دون مراعاة فترة التبديل أو عدد اللاعبين المستبدلين قبل تلك اللحظة.

وهذا هو الاستثناء الذي قدمه الفيفا لكأس العالم وتم تنفيذه بالفعل منذ كأس العالم لـ الأندية 2021، وفي 8 يناير 2021، وافق مجلس إدارة كرة القدم العالمية على “بروتوكول الارتجاج ” لـ السماح بتبديل حالات الارتجاج أو الارتجاج المشتبه به خلال كأس العالم للأندية، الذي أقيم في الفترة من 1 إلى 11 فبراير في قطر، وكانت أول مسابقة دولية لتنفيذ هذا الإجراء.

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