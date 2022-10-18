السبب الرئيسي الذي يسمح لنا برؤية القمر.. كل ما تريد معرفته

دعنا نرى السبب الرئيسي للقمر، هذا السؤال هو أحد أكثر الأشياء شيوعًا لأنه أكثر الأشياء المرئية في سماء الليل، مراحل كاملة، يمر القمر بعدة مراحل للوصول إلى دورة كاملة، خلال كل ساعة، فما هي التفاصيل؟

السبب الرئيسي لنا لرؤية القمر

القمر هو ألمع النجوم، فهو مصدر نور الأرض ليلاً، لأنه يعكس أشعة الشمس ويخفضها إلى الأرض؛ لأنه يقع بين الشمس والأرض؛ في هذا الموقف، يكون الناس مرئيين بوضوح، خاصة في الليل.

ترتيب مراحل القمر

يجب أن يمر القمر بعدة مراحل للوصول إلى دورة كاملة تسمى الشهر القمري، حيث يستغرق القمر تسعة وعشرين يومًا لإكمال ثماني مراحل، ويمكن قول ذلك على النحو التالي:

_ متكرر.

_ أول قمر جديد.

_ موقع.

_ نمو الحوت الأحدب

_ اكتمال القمر

_ تقليل الحدبة.

_ المربع الثاني.

_ القمر الجديد الثاني

المعلومات عن القمر

هناك الكثير من المعلومات حول القمر جديرة بالذكر، وهي: “القمر هو خامس أكبر قمر في النظام الشمسي، ولـ الأرض لها قمر واحد فقط، وعلى الأرض، يكون جانب واحد من القمر مرئيًا دائمًا بسبب دورانه المتزامن مع الأرض”.

وهناك معلومات أخرى، أن سطح القمر به حفر بارزة، فيما تشير بعض الدراسات إلى أن تكوين القمر كان نتيجة انفجار هائل نتج عن اصطدام نيزك بسطح الأرض.

خسوف القمر وضوء الشمس

الكسوف الشمسي هو ظاهرة فلكية تحدث عندما يكون القمر في ظل الأرض، أي أن خسوف القمر يحدث عندما تكون الأرض بين القمر والشمس والقمر مكتمل، وفي النهاية ما هو السبب الرئيسي لرؤيتنا القمر.