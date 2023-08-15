السبت.. الهلال يقدم نيمار في «الدرة»

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أوضحت مصادر ، أن نادي الهلال قرر تقديم النجم البرازيلي نيمار جونيور داسيلفا لاعبه الجديد، إلى جانب مواطنه مالكوم المنضم حديثاً إلى الأزرق للجماهير، في ملعب الملك فهد الدولي، قبل مواجهة الفيحاء، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، السبت.

وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الثلاثاء، أعلنت نقل مباراة فريق الهلال، أمام نظيره الفيحاء، من ملعب الأمير فيصل بن فهد إلى ملعب الملك فهد الدولي وفق الرياضية.



وأعلن نادي الهلال، الثلاثاء، عن تعاقده رسميًا مع قائد منتخب البرازيل لمدة موسمين، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي.