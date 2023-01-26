السجن لمدة عام لمسؤول رياضي فرنسي بسبب تحرشه بقاصر

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أصدر القضاء الفرنسي حكماً بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، بحق رئيس رابطة الدوري الوطني لكرة اليد برونو مارتيني بتهمة التحرش بقاصر والتقاط صور إباحية.

وأفاد محامي مارتيني بأنه استقال من منصبه كرئيس للرابطة، بعد إقراره بالتحرش بالفتاة والتقاط صور لطفل بالغ من العمر 13 عاماً، حيث فتح الاتحاد الفرنسي لكرة اليد تحقيقاً في الواقعة.

وأيدت المحكمة مكتب الادعاء الذي طالب بسجن مارتيني لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه 2500 يورو (2719 دولاراً)، وإيقافه 5 سنوات من مزاولة أي نشاط مهني قد يؤدي لتعامله مع قاصرين.