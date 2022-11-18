السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال.. عقوبة مساعدة مخالفي نظام أمن الحدود

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أوضح “الأمن العام” عقوباتِ مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى.

وأفاد بأن كل من يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخليًّا، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال؛ يُعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأضاف الحساب الخاص للأمن العام على تويتر تحت عنوان “وطن بلا مخالف”، أن هذه الجريمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة؛ حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة.